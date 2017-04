Shiroka e preferuara e Shkodraneve

Ndonese gjate gjithe vitit pika turistike e Shirokes mbetet nder vendet me te pelqyera per qytetaret Shkodrane, me rritjen e temperaturave dhe ardhjen e pranveres numri i frekuntuesve prane brigjeve te liqenit eshte me i larte. Fundjava i ka dyndur ata drejt pedonales se Shirokes qe ne oret e para te mengjesit per te marre freskine e ajrit te paster, nje ecje me kembe apo me niciklete, e gjitha kjo per nje shendet me te mire te tyre….

Pushteti vendor duhet te jete me i fokusuar me nderhyrje ne infrastrukture qe te shijohet edhe me teper pastertia e ajerit dhe qetesia qe te ofron kjo zone shprehen qytetaret…………

Bregu i liqenit mbetet nje nga joshjet me te vecanta dhe te preferuara te cdo shkodrani larg zhurmes dhe monotonise se qytetit, prandaj duhet kujdes me i madh qe te mos lihen pas dore.