LGI Lezhe ndihma per disa familje

Levizja e gruas për integrim në Lezhë në kuader të festes së Pashkeve ka ndermarrë një inisiative për t’iu ardhur në ndihme disa prej familjeve në nevojë në këtë qytet. Një nder to është edhe familja Pjetra në Rrilë, ku 3 anetaret e kesaj familje jetojne ne nje banese thuajse te shkaterruar, e mes skamjes e mjerimit. Për ta ndryshuar disi realitetin, e për të mos i munguar tryeza festive, gratë e LGI-së vendosen blerjen e ushqimeve të nevojshme.

Gjithashtu do te jene edhe disa familje te tjera perfituese, qe pakot me ushqime do ti shperndahen edhe gjate dites se diele, qe perkon me festen e Pashkeve.