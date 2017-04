Java e sigurise rrugore

Drejtoria e policise i eshte bashkuar nismes globale per javen e sigurise rrugore, ne bashkepunim me emergjencat civile dhe drejtorine arsimore, duke shperndare fletushka per drejtuesit e automjeteve me qellim sensibilizimin e tyrem per respektimin e rregullave rrugore per rritjen e sigurise dhe shmangien e aksidenteve. Me te rrezikuarit per aksidente jane kembesoret dhe biciklistet, thote shefi i sektorit te policise rrugore te qarkut te Shkodres Valmir Nikolli.

Ka nje mungese ndergjegjsimi te drejtuesve te automjeteve per te respektuar rregullat rrugore , thote Nikolli.

Statistikat flasin per nje numer te larte kembesoresh ,ndaj drejtoria e policise i ben thirrje cdo perdoruesi te rruges qe te respektojne vijat e bardha dhe sinjalistiken rrugore.