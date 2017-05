Shkoder, 100 mije objekte te regjistruara

Mbi 100 mije objekte jane regjistruar deri me tani ne te gjithe qarkun e Shkodres nga procesi i identifikimit te adresave i cili ka filluar prej 3 muajsh, ku mbi 120 operatore kane trokitur dere me dere me kryerjen e procedurave te nevojshme. Per te gjitha ato objekte qe per arsye te ndryshme nuk eshte kryer intervistimi i rregjistrimit te adreses do te jepet edhe nje mundesi e dyte per perfundimin e saj. Pergjate ketij procesi perpos disa problematikave te vogla puna ka vijuar normalisht dhe tani jemi ne fillim te procesit te peste ku ne bashkepunim me OSHEE do te bejme hapjen e bokseve kolektive dhe lidhjen e matesave te energjise me objektet perkatese, shpjegojne supervizoret e ketij projekti.

Sipas supervizoreve te ketij projekti jane aplikuar edhe gjoba deri ne shifrat 120 mije leke per disa qytetare qe per arsye te ndryshme nuk kane pranuar te zhvillojne intervisten per te plotesuar formularin ose te japin dokumentat e kerkuara. Regjistrimi i nje adrese te sakte qe do te njihet zyrtarisht si e tille nga shteti, do te vihet ne funksion te disa institucioneve shteterore dhe per te cilen do te mbahet pergjegjesi.