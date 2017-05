Shiroka larg sezonit turistik

Nderkohe qe bashkia e Shkodres ka çelur zyrtarisht sezonin turistik ne plazhin e Velipojes, e kunderta ndodh ne piken turistike te Shirokes mjaft te frekuentuar gjate gjithe vitit . Ne kete zone ende nuk eshte marre asnje mase nga institucioni ne fjale per fillimin e sezonit edhe pse ndodhet vetem pak kilometra larg qendres se qytetit. Imazhi i pare qe percillet eshte rruga e amortizuar dhe me gropa, per te cilen banoret e lagjes “Iliria” shprehin shqetesimin e tyre per kete gjendje pasi mungesa e nje kanali kullues, ben qe sa here gropat te jene te mbushura me uje nga shirat e rene, t’ju vershojne brenda shtepive te tyre. Nderkohe pergjegjesi i punimeve te ujesjellesit, duke iu dhene te drejte banoreve per situaten thote se bashkia duhet te marre masa per ndertimin e nje kubi per kalimin e ujrave te bardha si dhe asfaltimin e rruges.

Por ky nuk mbetet i vetmi problem ne kete zone e cila ka pesuar demtime te shumta qe nga amortizimi i kontenierve, mbrojteset anesore, mbeturinat e hedhura dhe te djegura anes rruges si dhe prane brigjeve te liqenit, qe me rritjen e temperaturave mbetet nder vendet me te pelqyera per shkodranet. Prandaj ne kete situate aspak normale sipas qytetareve, bashkia duhet te nderhyje per permiresimin e kushteve ne kete pasuri natyrore.

Shiroka frekuentohet nga qytetaret per ajrin dhe pastertine qe te fale ky vend, te cilat dalengadale po e humbasin kete kuptim, pasi duket qe bashkia e Shkodres e ka harruar detyren e saj per te qene ne sherbim te qytetit dhe qytetareve te saj.