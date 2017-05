Kujdesi ndaj foshnjave

Ne kuader te javes se familjes bashkia e Shkodres ka organizuar nje aktivitet ne shtepine e foshnjes 0-6 vjec. Ky organizim ka si qellim diskutimin e alternativave te tjera per permiresimin e kushteve qe ne ofrojme ne kete qender komunitare, thote drejtoresha Angjela Radovani.

Nje nder alternativat qe ne ofrojme eshte kujdestaria e nje familje pa lidhje gjaku, per nje femije qe per arsye te ndryshme nuk e kane te mundur kujdesin nga familja e tyre biologjike. Kjo synon mbeshtetjen e ketyre femijeve per t’iu ofruar mundesi te mira per te ardhmen si dhe per t’iu ofruar nje ambjent familjar per aq kohe sa eshte e nevojshme.

Ne kete qender komunitare jane konkretisht 35 femije, ku 10 prej tyre jane resident, ndersa 15 te tjere marrin sherbim ditor.