Perurohet xhamia e Kryebushatit

Eshte zhvilluar ne Kryebushat ceremonia e përurimit te xhamise se re, ku u mblodhen besimtaret myslimane te kesaj zone, por edhe banore me perkatesi te ndryshme fetare. Kjo Shtepi e zotit vjen si dhurate vetem pak dite para fillimit te muajit te ramazanit, ndaj eshte nje moment i veçante përurimi i saj. Myftiu i Shkodres, Imam Muhamed Sytari, duke pershendetur te pranishmit, theksoi harmonine qe ekziston mes besimeve te ndryshme fetare, secilës do ti sherbeje me se miri edhe kjo xhami.

Kryetari i Bashkise Vau Dejes, Zef Hila, pasi ka uruar besimtaret mysliman për xhamine e re, tha se kjo bashki do te vazhdoje te bashkepunoje gjithnjë e me shume me komunitetet fetare, ne te mire te te gjithe banoreve.

Për ndertimin e Xhamise se Kryebushatit ka kontribuar financiarisht Kuvajti, ndaj nuk munguan falënderimet nga Myftinia Shkoder për te gjithe donatoret me ketë rast.