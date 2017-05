Respekti per Familjen

Qendra komunitare numer 5 ishte e perzgjedhura e radhes nga bashkia e Shkodres per te organizuar nje aktivitet sensibilizues ne kuader te dites se familjes. Ky organizim ka si qellim te shperndaje mesazhin e dashurise dhe respektit per gjene me te shtrenjte sic eshte familja, thote psikologia Imelda Kraja ne drejtorine e sherbimit social.

Me ane te zhvillimit te lojerva psiko-sociale me keta femije ne synojme qe te jemi me afer familjeve dhe komunitet qe ta fuqizpjme sa me shume kete berthame te shoqerise, thone organizatoret.

Aktivitete te tilla ne kuader te javes se familjes, kane qene te shumta ne qytetin e Shkodres.