Takim mes te rinjve te LSI Shkoder dhe Diber

Rreth 20 te rinj te Levizjes Rinore per Integrim Diber kane zhvilluar nje vizite ne Shkoder ku jane pritur nga deputeti Agron Çela, drejtuesit e LSI-se ne kete qytet si dhe bashkemoshataret e tyre. Nje takim i vecante i zhvilluar ne “Grand Hotel Europa” ku ne fokus kishte shkembimin e eksperiencave e ideve per te ardhmen ndersa diskutuan edhe per problemet qe hasin te rinjte. Per zgjedhjet e 25 Qershorit, te dyja forumet rinore premtuan se do te japin maksimumin ne menyre qe qytetaret ti besojne edhe me shume programit te Levizjes Socialiste per Integrim.

Fale mbeshtetjes se deputetit te Shkodres Agron Çela por edhe atij te Dibres Perparim Spahiu, bashkepunimet mes dy forumeve rinore ne te ardhmen do te jene me te medha kryesisht ne promovimin e turizmit, kultures por edhe sportit.