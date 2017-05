Te rinjte monitorojne K. Bashkiak

Kanë monitoruar 4 mbledhje të këshillit bashkiak të Shkodres. Fokus i tyre ka qene rinia dhe çeshtjet që kanë të bejnë me to. Rezultatet e grumbulluara mbi diskutimet dhe hapësirën që kanë zënë problematikat e tyre, këshilli konsultativ rinor i ngritur nga organizata për zhvillimin, informimin dhe barazinë gjinore i ka bërë publike gjatë një komunikimi me mediat.

Në fund të rinjtë kujtojnë se monitorimi i zbatimit të planeve dhe aktiviteteve rinore të planifikuara nga bashkia, lidhur me strategjinë kombëtare 2014 – 2020 do të jetë fokusi i tyre.