Takimi i maturanteve te 30 viteve me pare

U mblodhen si 30 vite me pare, aty prej nga nisen rrugëtimin drejte universiteteve apo fushave te tjera te jetes, maturantet e vitit 1987 ne gjimnazin “28 Nentori” Shkoder . Atehere ishin 127, sot te pranishem janë me pak, pasi disa prej tyre janë udheve te emigracionit. Por te gjithe kujtohen me respekt nga ish-mesuesit e tyre.

Nje takim i gjimnazisteve pas 30 vitesh, emocionet i ka te natyrshme tek te gjithe ! Na rikthen ne kohe qe nuk mund te harrohen, thote ish-maturantja Valbona Ymeri, sot mjeke ne qendren spitalore “Nene Tereza Tirane.

Janë nje tradite e vyer takime te tilla, ku kujtimet e moshes rinore dhe mbresat, sado qe kalojne vitet, ruajne bukurine e tyre te paperseritshme.