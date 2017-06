Festa e 1 qershorit ne Shkoder

Te qeshur, te gezuar, nen shoqerine e njeri-tjetrit kane perjetuar femijet e qytetit te Shkodres festen e tyre, ate te 1 qeshorit, ne aktivitetin e organizuar perpara sheshit te bashkise me pjesemarrjen e shkollave 9 vjeçare. Eshte dita kur vete femijet ngrene zerin per te drejtat e tyre, por ne ndryshim nga te rriturit, “protesta” e tyre behet me lojra festive, teksa urojne edhe bashkemoshataret per kete dite.

Por kesaj feste i eshte bashkuar edhe nje numer nxenesish nga gjimnazi “Asim Vokshi” nga Tropoja, ku bashke me mesuesen e tyre kane menduar qe sot te bejne te bejne te lumtur femijet jetim te qytetit tone, ku ne menyre simbolike iu kane dhuruar, dhurata nga ndihmat e mbledhura si dhe shitja e disa produkteve ushqimore qe vete ata i kane pergatitur.

Edhe kryetarja e bashkise Voltana Ademi ka uruar femijet qe te jene te lumtur çdo dite te vitit.

1 qershori eshte kthyer ne nje dite festive, por edhe sensibilizimi, per t’i thene stop dhunes dhe abuzimit ndaj femijeve, per te cilen organizohen nje sere aktivitetesh.