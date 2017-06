Aplikimi për ne Universitete me 26 Korrik

Muaj korrik eshte mjaft i rendesishem për maturantet qe duan te vazhdojne studimet e larta. Me daten 18 korrik Qendra e Sherbimeve Arsimore publikon noten mesatare te çdo maturanti. Me pas fillon proçesi i aplikimit, i ndare sipas bashkive. 2860 maturantet e Bashkise Shkoder, do te mund te aplikojne me daten 26 korrik, sqaroi Anila Puka , specialiste ne Drejtorine Rajonale Arsimore Shkoder.

Pergjigjet e aplikimit për degen e fituar do te merren me daten 28 gusht, qe i bie me shume se nje muaj.

Te gjitha universitetet i kane publikuar kriteret e pranimit, dhe studentet kane mundesi te njihen ne detaje me secilin prej tyre.