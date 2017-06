“Me 25 qershor jo ne votime, por ne proteste”

Janë 200 familje ne Trush dhe Mali i Jushit, shtëpitë e te cilave u përmbytën ne vitin 2010 – 2011, qe kërkojnë dëmshpërblimin për demet e shkaktuara. Ato kujtojnë se komisioni ua ka vlerësuar edhe banesat, por paratë po u jepen vetëm për demet ne bujqësi, ndaj me datën 7 qershor do i bashkohen protestës se paralajmëruar ne Shkodër:

Nese nuk u jepet nje përgjigje zyrtare për banesat, atëherë me 25 qershor ata nuk do te votojnë, por do te protestojnë:

Përfaqësuesit e banoreve te ish-zonave te përmbytura kane paralajmëruar zhvillimin e një proteste me datën 7 qershor, ora 10.00, ne pedonalen qendrore te Shkodrës, ne kërkim te dëmshpërblimit për banesat.