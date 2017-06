“Shetitorja e erresires”

E kthyer ne tradite pothuajse çdo sezon turistik, atehere kur ka edhe frekuentimin me te larte nga Shkodranet, pedonalja e Molos gjate nates zhytet ne erresire. Sistemi i ndriçimi publik nuk ka funksionuar as kete fundjave, duke bere qe kalimtaret te perballen me nje pamje sa te frikshme aq edhe te rrezikshme ne kete zone.

Demtimet nder vite te ketij investimi kane qene te shumta, mes tyre edhe ndriçuesit publik. Nje pjese e tyre te thyer, te tjere te vjedhur e ato funksional here ndizen e here jo. Edhe transformatori i vendosur ne kete shetitore ne hyrje te qytetit eshte jashte çdo parametri sigurie, duke vene ne rrezik jeten e kalimtareve dhe banoreve. Si bashkia Shkoder ashtu edhe operatori i sistemit energjitik nuk kane marre asnje mase per kthimin ne normalitet te gjendjes se krijuar, duke bere qe edhe kete sezon veror problematikat te mbarten. Mjafton vetem frekuentimi i larte qe ka kjo pedonale gjate pranvere – veres jo vetem per te vene dore ne ndryshimin e gjendjes atje, por edhe per hir te imazhit qe nje qytet si Shkodra, asesi nuk duhet ta prezantoje te tille tek syte e çdo turisti. Se kur do te kujtohen institucionet te kryejne detyren per te cilen jane zgjedhur te sherbejne, pa ua vene ne dukje, kjo per fat te keq ngjan e larget por mbetet vetem te pritet reagimi i radhes pas ketij shqetesimi te ngritur.