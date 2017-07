Shkodra po keqmenaxhohet, akuzat ndaj Ademit

Vonesa prej afro 35 minutash për të nisur mbledhja e këshillit bashkiak të Shkodres, e kthyer në një praktikë të përmuajshme, këtë radhë mori kritikat edhe të kryetarit Xhemal Bushati. Mos plotësimin e kuorumit ai e sheh me shqetësim, ndërsa thotë se kjo mungesë serioziteti duhet të marrë fund, pasi kemi të bëjmë me vendime që kanë të bëjnë drejtëpërdrejtë me jetesën e qytetareve.

Problematikat që ka Shkodra e cila po keqmenaxhohet nga bashkia, u kthyen në objekt debatesh, ku kritikat më të forta Voltana Ademit ju renditen nga të majtit.

4 pikat e rendit të ditës kaluan me të gjitha votat si: ndihma ekonomike, paaftësia dhe shtesa e kempit për invalidët, miratimi i shpërblimeve për ekipet ekipet fitues në kampionate kombëtare për vitin sportiv 2016- 2017, dhënia e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga zjarri. Në këtë mbledhje u miratua edhe doreheqja e këshilltarit demokrat Ndoc Ashta, pasi ky i fundit ka mospërputhshmëri mandati. Ai është punësuar në bashkinë Shkoder, në njësinë administrative Shosh.