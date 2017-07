Jozefina Topalli paralajmeron Bashen

Ish numri dy i Partisë Demokratike Jozefina Topalli ka deklaruar se ne 22 korrik nuk do te ketë gare per kryetarin e partisë. Duke folur për mediat për herë të parë pas humbjes së demokrateve, ajo akuzoi Bashen se kërkon t’i imponoje PD nje gare te re duke shkelur statutin e partisë.

Në rast të mos reflektimit per te garantuar nje proces zgjedhor te barabarte Topalli paralajmëroi Bashën se do te përballet me zemërimin e demokratëve.

Sipas Topallit, Basha është përgjegjës per humbjen ne zgjedhje e tashme është përgjegjës per manipulimin e zgjedhjeve ne PD.

Duke e cilësuar procesin zgjedhor anti-statutor dhe përpjekje per manipulimin, Topalli la te kuptohet se nuk do te garoje përballe Bashes per postin e kryetarit te PD. Edhe Astrit Patozi e beri te qarte se nuk hyn ne kete gare te parregullt; e duket se ne 22 korrik do te përballen vetëm Lulzim Basha dhe Eduard Selami.