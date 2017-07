Perfundoi kompensimi i fermereve per dermatozen

Me ndarjen e 76 krereve lope fermereve te Bashkise Vau Dejes dhe te disa fshatrave te Nenshkodres, përfundoi kompensimi i tyre ne ketë qark për demet qe u shkaktoi dermatoza vitin e kaluar. Kjo semundje preku 178 krere lope ne Qarkun e Shkodres, dhe te gjitha u zevendesuan nga Ministria e Bujqesise me lopen e races Xhersej te blere ne Danimarke.Procedurat e ndarjes u bene me short mes fermereve , mbi bazen e numerave qe shoqeronin çdo krere dhe karten e identitetit te secilit prej tyre.

Fermerit nga Kuçi, Ramiz Dibra, dermatoza i demtoi 3 krere lope. Gjate fazes se pare te shpërndarjes mori nje krere, ndersa ketë radhe edhe dy te tjera. Ai thote se keto pershtaten mjaft mire me kushtet e zones se Shkodres.

Veterineri Voc Ndou, theksoi se vazhdon kontrolli i lopeve, pasi dermatoza gjithnjë eshte rrezik për gjedhin.

Për ketë arsye, po vijon vaksinimi edhe ketë vit,thote drejtori i Bujqesise, Mustaf Kraja:

Fermeret e Qarkut te Shkodres kane 45 mije krere gjedhi te shpërndara ne nje territor mjaft te hapur, por eshte arritur qe te gjitha te mbulohen nga shërbimi veterinar.