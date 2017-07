Muriqan, punohet me 8 sportele

Oret e paradrekes se dites se diele janë shoqeruar me radhe te gjata deri ne rreth 1 km, nga dy anet e vendkalimit kufitar Muriqan. Kjo detyroi shërbimin e policise ne ketë pike, si te pales shqiptare ashtu dhe malazeze, qe te punojne me maksimumin e kapacitetit te përpunimit, me 8 sportele dhe procedura lehtësuese. Nje mase e tille beri qe pas nje ore te bjeri fluksi ne pritje.

Rritja e fluksit te hyrje – daljeve nga vendekalimi kufitar Muriqan, ka filluar pasdreken e dites se premte për tu pasuar te shtunen dhe te dielen, si dite pushimi. Sipas te dhenave te peaferta nga personeli i kesaj pike, qe nga pasdrekja e dites se premte dhe deri ne oret e drekes se dites se diele kane kaluar rreth 19.500 qytetare dhe mbi 6500 automjete. Raporti hyrje – dalje si te qytetareve ashtu dhe mjeteve eshte thuajse i barabarte.