Ne pritje te banesave sociale

Godina ka përfunduar dhe është kompletuar, por ende nuk është vënë në dispozicion të fëmijëve jetim, apo familjeve që nuk e kanë njerin prind dhe ndodhen në vështiresi ekonomike. Konvikti i shkollës pyjore “Kolë Margjini” i kthyer në banesa sociale me qera ka 30 apartamente që pritet t’u vihen në dispozicion së shpejti ketyre shtresave. Përzgjedhja e përfituesve do të bëhet përmes një sistemi që do të miratohet nga këshilli bashkiak, thotë specialisti i strehimit në bashki Dhimiter Sovjani.

Aplikimet per keto dy kategori do te hapen brenda pak kohesh, dhe per te gjithe ato qe nuk jane perzgjedhur brenda nje afati kohor prej 30 ditesh nga shpallja e perfituesve, kane te drejte te bejne nje ankese me shkrim per rivlersimin e kushteve te tyre.

Sapo te miratohet edhe vendimi per hapjen e aplikimeve, bashkia e Shkodres iu ben thirrje te gjithe personave qe iu perkasin ketyre dy kategorive qe kane te drejte perfitimi, qe te paraqiten prane zyrave te saj per te bere kerkesen per strehim ne keto banesa sociale, ku sipas specialisteve i plotesojne te githa kushtet per nje jetese te mire.