Uji i pijshem per rrethinat

Në një takim kokë me kokë pa praninë e mediave, mungesa e ujit të pijshëm uli sëbashku prefektin Paulin Radovani, kryebashkiaken Voltana Ademi dhe drejtorin e policisë Gjovalin Loka. Pasi është njohur me pretendimet e bashkisë, prefekti Radovani bëri me dije përpara nisjes së një takimi në zyrën e tij se as mbështetja e institucionit qe drejton dhe as e policisë nuk kanë munguar.

Radovani thekson se kryebashkiakja Ademi me mënyrën se si e parashtroi problemin në këshillin bashkiak, e kthen tërësisht në çeshtje politike.

Rikthimi i ujit të pijshem pritet të behet brenda ketyre ditëve pasi është ofruar bashkepunimi i të gjitha institucioneve.