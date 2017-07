Problemet e rinise dhe zeri i tyre

Keshilli rinor bashkiak ka organizuar forumin e pare lokal per perfshirjen e tyre ne pjesemarrjen publike. Qellimi i ketij organizimi eshte qe te krijohen mundesi per angazhimin e te rinjve per te thene kritikat e tyre, por edhe zgjidhjet per probleme te caktuara te shoqerise.

Eshte e rendesishme qe te kemi nje rini sa me aktive dhe me te pergjegjshme per te ardhmen, prandaj qe ata te jene me te perfshire ne vendimmarrjet publike, duhen krijuar mundesite qe ata te kene nje baze informacioni per situaten ne vend ne menyre qe te japin sygjerimet e tyre per permiresimin e puneve te bashkise.

Mundesite qe iu jepen te rinjve te vendit tone per te qene pjese e vendimmarrjeve publike deri me sot kane qene te pakta, prandaj keto nisma te tilla duhet te mos mbesin vetem si nje projekt pilot, qe te thone fjalen e tyre per nje te ardhme me te mire.