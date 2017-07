Zjarret dhe rreziku ne zonat e mbrojtura

Dardha: Monitorim dhe nderhyrje ne kohe, qytetaret te kene kujdes

Duke qene se vendi yne mebetet i rrezikuar nga zjarret per shkak te temperaturave te larta, administrata e zonave te mbrojtura ka marre nje sere masash ne bashkepunim me te gjitha institucionet e qeverisjes vendore per monitorimin dhe ne raste zjarresh izolimin e tyre si ne rezervatin e Velipojes, malin e Taraboshit dhe parkun kombetare te Thethit, ben me dije drejtori i administratave te zonave te mbrojtura Agim Dardha.

Duke qene se rreziku eshte i larte ai iu ben thirrje te gjithe atyre qe jetojne prane zonave te mbrojtura apo qe i vizitojne ato te tregohen te kujdesshem, pasi renia e zjarrit mbetet e pariparueshme.

Gjate ketyre diteve ne vendin tone kane qene te shumta rastet e renies se zjarrit, ku nderhyrja e emergjencave civile ka qene e menjehereshme per izolimin dhe shuarjen e flakeve.