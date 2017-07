Denoncimi/ “Ilaçi për të sëmurët me Parkinson mungon prej dy muajsh, iu rrezikohet jeta”

Ish-kryeministri SaliBerisha vijon denoncimet në profilin e tij nëFacebook. Kësaj here ai publikon mesazhin e njq qytetari që vuan nga Parkinsoni dhe thotë se prej 2 muajsh nuk furnizohen me ilaçin Modopar. Mungesa e këtij ilaçi mund t’ju rrezikojë jetën, sipas qytetarit.

STATUSI I PLOTE

Ndeshkohen te semuret me Parkinson!

I semuri dixhital denoncon:

Mungesen e ilaçit te tyre kryesor Modopar?!

Lexoni mesazhin e tij! sb

“I dashur z Sali Berisha!

Ju lutem bejeni te ditur ne faqen tuaj ka dy muaj qe te semuret me parkinson jane pa barin MADOPAR.

Ne asnje farmaci nuk ka me asnje kokerrr.

Receta shkoi kot ,ne dolem me leke ne dore dhe bleme ato qe kishin ngelur .

Po tani?

Te semuret pa kete ilac jane ne rrezik per jeten

Kemi pyetur neper farmaci na thone qe nga kjo firme ROSHE,nuk do merren me .

Cfare do behet ?

Me ke e ka lidhur kontraten ministria?

ju lutem na ndihmo me opoziten tuaj se jemi ne pike te hallit.”