Shkodra, e preferuara e turisteve

Mema: Sa i perket pastrimit te kontribuojne edhe qytetaret

Shqiperia dhe veçanerisht Shkodra eshte kthyer ne nje nga atraksionet qe po terheq me se shumti vemendjen e turisteve nga e gjithe bota per te vizituar bukurite qe te fale ky vend. Ne krahasim me vitin e kaluar, ky sezon qe ne fillim te tij ka kaluar çdo pritshmeri tonen pasi ka patur nje numer te larte vizitoresh, thote drejtori i turizmit ne bashkine Shkoder Gentian Mema.

Pervec zones bregdetare, Thethi eshte kthyer ne nje nder pikat kryesore te turizmit jo vetem nga te huajt, por edhe nga vendasit.

Paralelisht po merren masa per pastrimin e mbetjeve ne te gjitha keto pika turistike e kryesisht ne brigjet e liqenit te Shkodres, por Mema iu ben thirrje qytetareve qe te tregohen me te ndergjegjshem persa i perket kesaj çeshtje ne menyre qe kjo te mos ndikoje ne atraktivitetin e zones.

Numri i larte i turisteve qe vijne per te vizituar Shkodren ,ndikon drejterdrejte ne rritjen e ekonomike te ketij vendi, ndaj te gjithe se bashku duhet te bashkepunojme ne menyre qe te krijojme nje impakt pozitiv tek te huajt.