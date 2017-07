Vasili serish akuza ndaj Rames.

Ish-kreu i LSI-se, Petrit Vasili ka akuzuar sërish kryeministrin Rama për një tjetër zero që mori, këtë radhë nga Franca.

Me një postim ne faqen e tij në FB, Vasili, shkruan se pas Triestes dhe SHBA, tani i dha zero edhe Franca për azilkërkuesit. “Një mal me zero për kryeministrin. Ç’do të bëjë ai tani? A do e shkrijë kryeministrinë si ALUIZNI-n në Berat?”- shkruan ai.

Postimi i Vasilit:

Një tjetër vlerësim zero për kryeministrin, nga Franca. Një tjetër zero pas asaj nga Trieste dhe nga SHBA.

Shqiptarët të parët për numrin e azilkërkuesve në Francë, më tepër nga Siria, Sudani, Afganistani, që janë në luftë.

Populli shqiptar do të ikë e jo të bëjë aleancë me kryeministrin.

Një mal me zero për kryeministrin. Ç’do të bëjë ai tani? A do e shkrijë kryeministrinë si ALUIZNI-n në Berat?