U ankua tek Rama per pronen por drejtori i ALUIZN-it nuk e pret

U ankua tek kryeministri per ndertimin tek rruga e gjykates pasi Aluizni i kishte tjetersuar funksionin e objektit, qytetari Maxhid Alibali nuk arrin te zgjidhe ende problemin.

Edhe pse ju la afat me pak se 24 ore drejtorit te Aluiznit Tonin Marku per tu takuar me qytetarin dhe drejtorin e hipotekes kjo nuk u realizua.

Alibali: Drejtori Aluiznit nuk pranoi te takohej madje me priti me mosperfillje. Une do te pres deri ne fund per ta zgjidhur ndersa drejtori Aluiznit nuk ka ndermend ta beje.

Qytetari nga Shkodra shton: Objekti eshte legalizuar i plote, pra me eshte tjetersuar. Nga auditi i Aluiznit me eshte dhene e drejte por Shkodra se zgjidh.