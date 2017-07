Nje aksident i rende me pasoje vdekjen e nje shtetasi raportohet te kete ndodhur ne aksin Shkoder-Velipoje. Ai ka ndodhur rreth ores 01:15 kur nje motorçiklete eshte perplasur me nje makine. Nga ky aksident ka humbur jeten drejtuesi i motorçikletes, shtetasi Preke Kokli, 60 vjeç banues ne Velipoje. Ai eshte perplasur me nje mjet tip Benz me te cilen po udhetonte shtetasi P. Papa.