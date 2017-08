Reforma në administratën publike BE: Me rëndësi për integrimin

Delegacioni I BE në vendin tonë ka postuar një video në faqen online, ku sqaron se reforma në administratë lidhet drejtpërdrejtë me demokracinë, ligjet dhe respektimin e të drejtave. “Reformimi i Administratës Publike është një investim në mirëqeverisje! Reforma në administratën publike është pjesë e rëndësishme e procesit të anëtarësimit në BE. Lidhet me garantimin e demokracisë, zbatimin e ligjit, të drejtat e njeriut dhe respektimin dhe mbrojtjen e minoriteteve.”– shkruhet në postimin e delegacionit. Rikujtojmë se kryeministri Rama ka ngritur një grup pune pas zgjedhjeve të 25 qershorit, për ristrukturimin e administratës. Monitorimet e punës së këtij grupi do të prezantohen të dielën në asamblenë e PS nga Niko Peleshi.