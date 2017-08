RIKTHIMI I VIZAVE ME BE, MESILA DODA I DREJTOHET RAMËS: SHKO ULU DHE ZGJIDH HALLIN E BASHKOMBASVE TË TU

Në këtë debat është përfshirë edhe deputetja e PDIU, Mesila Doda. Në një status në rrjetet sociale, Doda e cilëson si një nga problemet më të mëdha të vendit aktualisht këtë çështje.Ajo shton se heqja e vizave me BE ishte hapi më i rëndësishëm i Shqipërisë në këto 27 vjet demokraci.

Më tej funskionarja e lartë e Partisë për Drejtësi Integrim dhe Unitet, i kërkon kryeministrit Rama që ta marrë me seriozitet këtë çështje dhe të lërë pas propagandën dhe arrogancën.

Më poshtë statusi i plotë i Mesila Dodës:

Po e refuzoi ky, a pyesin ata???

Ne vend qe te na thone se cilat jane hapat qe do ndermerren per te mos u rikthyer rregjimi i vizave me Shqiperine, po vazhdohet me kokfortesi e karshillek, mohimi i nje problematike qe rrezikon te ktheje mbrapsht procesin me te rendesishem te ketyre 27 viteve, liberalizimin e vizave.

Mos e refuzo z. Kryeminister, po shko e ulu e zgjidh hallin qe po i afrohet bashkombasve te tu, se europianet pyesin per refuzimin tend me pak se per atletet e tua…

Te dhane timonin, tani dilu ne krah e neutralizo realisht e pa arrogance, sulmin qe po afron mbi qytetaret e tu.