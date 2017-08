Zjarr me permasa te medha ne nje pyll afer Kishes se Laçit. Zjarrfiksja ka shkuar me vonese dhe nuk kane mundur te parandalonin demet e shkaktuara. Po presim informacione te detajuara per shkakun e renies se zjarrit. Rrezikohet Kisha e Laçit dhe disa banesa te tjera.Ne vendngjarje kane mberritur dhe helikoptere.

Informacion paraprak…