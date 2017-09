Homazhet e kolegëve të Hafizit u zhvilluar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër, ku dhe Hafizi ushtronte detyrën e gjykatëses.

Në tavolinën e sallës së gjyqit ishte vendosur një foto e Fildeze Hafizit si dhe kurora me shënimin: “Përgjithmonë në zemrat tona”.

Të pranishëm në homazhe ishin kryetari i Gjykatës së Apelit Shkodër, kolegë të Hafizit si dhe kryebashkiakja Voltana Ademi.

VRASJA

Bazuar në hetimet paraprake të deritanishme, grupi i hetimit theksoi se më datë 31.08.2017, rreth orës 13:50, në rrugën “Xhanfize Keko”, Tiranë, shtetasja Fildes Hafizi, banuese në Tiranë, njëkohësisht me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, ka dalë nga parukeria “S…” dhe është futur brenda në automjetin e saj të parkuar aty pranë. Pasi ajo ka hipur në makinën ‘Benz’, me targa AA 880 OS, në këtë kohë është afruar ishbashkëshorti i saj, shtetasi Fadil Kasemi, me një pistoletë në dorë, dhe ka qëlluar me armë në drejtim të shtetases Fildese Hafizi, duke e lënë të vdekur në vend.