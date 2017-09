E mori si pasagjer kembesorin, ai e grabit. Policia e arreston

Pukë

Dokumentohet ngjarja e ndodhur me datë 24.08.2017

E kanos dhe vjedh portofolin , ndalohet nga Policia.

Me datë 24.08.2017, është paraqitur për të bërë kallzim shtetasi M. N, banues në Vau Dejës (emigrant) i cili ka deklaruar se në Gomsiqe, Pukë ka qënë duke udhëtuar me mjet, ku në momentin që ka ndaluar, një shtetas i pa identifikuar, të cilin e kishte marrë pasagjer i ka marrë me forcë portofolin, në të cilin kishte dokumentet, rreth 250 euro dhe 1500 leke.

Nga hetimet e bëra nga strukturat e Komisariatit të Policisë Pukë për rastin e vjedhjes me dhunë në Gomsiqe, është bërë e mundur identifikimi dhe shpallja në kërkim e menjëhershme, si dhe me datë 06.09.2017, në bashkëpunim me forcat e Komisariatit Nr. 3 Tiranë, u bë ndalimi dhe vendosja para përgjegjësisë ligjore e shtetasit :

Emirjon Nikja , 20 vjeç, banues në Tiranë, i denuar me parë për veprën penale të “Vjedhjes”

Materialet iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Pukë për veprat penale “Vjedhja me dhunë” “Kanosja” parashikuar nga neni 139 e 84 të Kodit Penal.