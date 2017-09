Thyen rekord, 101-vjeçarja hidhet me parashutë

Në moshën 101-vjeçare Irene O’Shea ka thyer rekord duke u bërë femra më e vjetër në botë e hedhur me parashutë.

Ndërsa ishte gati për tu hedhur nga avioni ajo nuk e ishte aspak nervoze. As erërat e forta bregdetare, as mosha dhe as lartësia nuk e penguan atë për tu hedhur në një lartësi prej 4.2 km me një shpejtësi 200 km/h.

E lindur më 30 maj 1916, O’Shea tha pas uljes: “Ishte thjesht e frikshme, por unë jam shumë e kënaqur.”

Ajo e kishte shtyrë hedhjen 5 herë që nga muaji korrik për shkak të motit të keq dhe më në fund erërat e forta pranë Langhorne Creek u qetësuan duke bërë të mundur që 101-vjeçarja të hidhej me parashutë.

“Unë nuk kam bërë ndonjë përgatitje sepse kurrë nuk i kam pasur frikë lartësitë .”

Nëse kishte një person që shfaqi nervozizëm, ai ishte Jed Smith, parashutisti i SA, i cili ndihmoi O’Shea të thynte rekordin.

“Ky është një nga hedhjet e pakta ku unë kam qenë më nervoz se studenti im,”- tha ai.