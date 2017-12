Drejtoria e Shendetit Publik i ka bere thirrje qytetareve qe ne 24 oret ne vijim ti lene rrubinetat e ujit hapur dhe ujin ta ziejne perpara konsumit.

Kjo per shkak se per rreth 20 ore nuk ka patur furnizim me uje dhe tubacionet kane qene te bllokuara.