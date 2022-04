Këshillimi Kombëtar, Rama: E mbyllëm me një shifër përtej parashikimeve! Detyra jonë të kthejmë zërin e qytetarëve në plane konkrete

Kryeministri Edi Rama, në fjalën e tij në takimin për rezultatet e Këshillimit Kombëtar, bëri me dije se pjesëmarrja ka qenë e lartë.

Rama theksoi se tashmë synimi është që zëri i qytetarëve të dëgjohet.

“E kemi mbyllur Këshillimin Kombëtar me një shifër përtej parashikimeve tona, me mbi gjysmë milioni. Kemi arritur besoj që ta përfundojmë Këshillimin Kombëtar me një rezultat pozitiv. Rezultati pozitiv është pjesëmarrja dhe si herë e parë ishte me shumë të panjohura, por ajo që është me rëndësi është se të gjithë ata qytetarë që morën pjesë, pavarësisht opinioneve të tyre, tu kthejmë besimin, t’u shpërblejmë besimin dhe t’u japim atë që meritojnë që zëri i tyre të dëgjohet dhe të kthehen në plane konkrete.”, tha Rama.