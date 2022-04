Është muaji i sakrificës, i mëshirës, i lartësimit të shpirtit, muaji ku besimtarët i afrohen rrugës së Krijuesit. Besimtarët Myslimanë nisën Muajin e Madhërishëm të Ramazanit më 2 prill. Në ditët e fundit të tij secili nga besimtarët përkushtohet edhe më shumë ndaj këti muaji, duke u muduar të marrim sa më shumë nga vlerat e tij. Për te folur mbi rëndësinë e muajit të Ramazanit, i ftuar në emisionin ‘’Prespektië’’ në Tv1 Channel, Myftiu i Shkodrës Imami Muhamed Sytari.

Sytari: Dua ta nis tek mundesia qe na jep muaji i begate i Ramazanit per tu pastruar nga gabimet dhe gjynahet. Kjo eshte nje mesele shume e madhe, ne nuk arrijme ta perkufizojme apo te themi me bindjen e plote se e kapercyem kete prag. Idea eshte qe njeriu nga momenti i muajit te Madhnushem te Ramazanit te kete nje beslidhje me Zotin e tij. Ky muaj eshte nje mundesi per te ndryshuar stilin dhe sistemin e jetes, jo thjeshte sistemin e te ushqyerit. Kjo eshte shume e vogel dhe e papergjegjeshme nese e themi keshtu. Pastaj nga kjo e perkufizojme Ramazanin si nje muaj perize apo si nje muaj diete, por nuk eshte aspak ashtu. Muaji i Madhnushem i Ramazanit permban mesazhe shume me te forta se stomaku.

Ky eshte nje muaj qe na falen gabimet dhe gjynahet dhe kjo eshte nje e vertete e madhe. Shpresojme dhe lutemi qe Allahu ti pranoje adhurimet tona dhe rrugetimin tone ne kete muaj. I ngrate, i deshperuar eshte ai qe i kalon Ramazani dhe nuk i falen gjynahet.Ky eshte nje muaj qe Allahu vetem na merr me te mire, e na llaston ne.