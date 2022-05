Meta pret në Presidencë nipin e Ismail Qemalit

Presidenti Ilir Meta ka pritur në Presidencë nipin e Ismail Qemalit, Nedim Aleksandër Vlorën.

Meta thotë se ishte kënaqësi të dëgjonte lidhjen e ngushtë që Nedim Aleksandër Vlora kishte për Shqipërinë dhe që ia transmetonte nipërve e mbesave.

Postimi i Ilir Metës:

I lumtur të takoja ngrohtësisht Nedim Aleksandër Vlora, nipin e Atit të Pavarësisë së Shqipërisë dhe themeluesit të shtetit tonë modern, Ismail Qemali.

Kënaqësi të dëgjoja prej tij për lidhjen e ngushtë që ndjente në zemër për vendlindjen e të parëve dhe akoma më bukur sesi këtë dashuri të madhe për Shqipërinë jua transmetonte nipërve e mbesës së tij, me kërkesën, që edhe në brezat e ardhshëm të ruhet tradita e trashëgimit të mbiemrit Vlora.

Pres me padurim botimin e librit të z.Nedim Vlora mbi historinë 1000 vjeçare të familjes Vlora, për t’u njohur edhe me disa dokumenta të papublikuara më parë, për Ismail Qemalin.