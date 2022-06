I ftuar në emisionin ‘’Sport Show’’ në Tv1 Channel, Denis Zmijani trajner futbolli

Ne nje transmetim live pas ndeshjes se Kupes, ne emisionin ‘’ Sport Show’’ u komentua ndeshja finale mes Vllaznis dhe Laçit. Vllaznia eshte fituese e keti trofeu per te dytin vit rrallazi dhe te tetin vit ne histori. I ftuar ne emisionin ‘’Sport Show’’ ne Tv1 Channel, Denis Zmijani trajner futbolli.

Zmijani: Te dy ekipet paraqiten nje loje dinjitoze, ishte e nje nivelit te kenaqshem mbi mesataren. Shpesh here kompeticione te tilla per shkak dhe te nivelit te afert qe kane me njera tjetren, ekipet nuk prodhojne shume loje te bukur. Sonte do te thosha qe loja i kishte te gjitha, kishte shpejtesine, kishte rritmin , kishte emocionet dhe rastet e shumta. Nga te dyja skuadrat kishte aksione te nje niveli shume te larte.

Golat e shenuar ishin gola te bukur, nuk ishin spontan apo ne doren e fatit. Ishte nje loje qe e meritoi fjalen finale. Padyshim ajo qe na gezon me shume eshte se fitoi Vllaznia dhe me merite te plote. Ne fillim e kisha pak me stres, sepse skuadra e Lacit ka treguar stabilitet gjate te gjithe kampionatit dhe kupes. Nga ana tjeter Vllaznia ka ditur te dhuroje loje te mire por edhe ka zhgenjyer shpesh here. Ata treguan qe kur perpiqen dhe japin maksimumin ja dalin te jene kampion.