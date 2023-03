Xhaferi: Në të mirë të skuadrës dhe me mirëkuptim u vendos largimi i trainerit Josa

Skuadra e Vllaznise po kalon nje periudh jo shume te mire, ku ne pese jave ka marre vetem tre pike. Ështe keshtu skuadra me paraqitjen me te dobet ne muajin e fundit. Pas ndeshjes se fundit me skuadren e Lacit u shkarkua edhe tranieri Mirel Josa dhe u njoftua nga klubi se punen e tij do ta vazhdoje Vjoresin Sinani dhe Auron Miloti. Per te folur me shume rreth ketyre ceshtje ne nje lidhje ne ‘’Skype’’ me emisionin ‘’Sport Show’’ presidenti i klubit te futbollit Vllaznia, Alban Xhaferi.

‘’Nuk duhet te jemi pesimist, kampionati ka edhe 10 ndeshje ku ne duhet te bejme me te miren e mundshme ne menyre qe te arrime te kapim objektivat sepse ne kete moment jemi poshte objektivave. Ne rralle te pare dua te them per Josen qe eshte nje trainer shume i perkushtuar ne punen e tij, gjithe kohen e tij ja ka perkushtuar ekipit. Ne momentin qe mungojne rezultatet dhe loja fillon te dobesohet, atehere personi i pare qe duhet ndryshuar eshte trainer.

Une kam dashur qe ta çojme kete projek deri ne fund me profesor Josen dhe kjo marveshje te zgjase sa me shume. Por ne te mire te skuadres dhe me mirekuptim u vendos largimi i trainerit Josa. Diskutimet qe kam bere me profesor Josen kane qene pozitive dhe me mirekuptim, nuk kemi pasur asnje moment debat. Te dy kemi rene dakort qe ne te mire te ekipit te kete nje ndryshim dhe ai e ka mirkuptuar kete.’’ – shtoi mes te tjerash presidenti i KF Vllaznia, Alban Xhaferi.