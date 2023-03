Ditën e nesërme kryeministri Edi Rama do të nisë një vizitë disaditore në Britani të Madhe. Gjatë kësaj vizite, Rama do të zhvillojë një takim për herë të parë zyrtarisht me homologun e tij, kryeministrin Britanik Rishi Sunak.

Mësohet se ndër çështjet më të rëndësishme që do të diskutohen mes Ramës dhe Sunak do të jenë: problematika e emigrantëve dhe bashkëpunimi bilateral i dy qeverive.