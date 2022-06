3 milionë numra telefoni të shqiptarëve për shitje, LSI: Rama po mbulon skandalin e Kajmakut dhe “Ballkanin e Hapur”

Ditën e djeshme mediat zbuluan se numrat e telefonit të 3 milion shqiptarëve janë reklamuar në një faqe në internet për tu shitur. Çmimet për blerjen e të dhënave për numrat shqiptarë të telefonisë mobile variojnë nga 500 deri në 4000 dollarë.

Për këtë episod, i cili është i disati në radhë që lidhet me thyerjen e të dhënave personale pas daljes të database të pagave dhe targave të shqiptarëve, ka reaguar edhe nënkryetari i LSI, Petrit Vasili.

Me një postim në Facebook, Vasili thotë se kjo është një estradë e orkestruar nga kryeministri Edi Rama, për të fshehur farsën serbo-ruse me “Ballkanin e Hapur”, por edhe rritjet e pajustifikuara të çmimeve.

Postimi i plotë:

Estrada me numrat e telefonit, renia e Open Balkan, cmimet e tmerrshme etj…!

Edi Rama dje ne aksham filloi nje estrade te trashe me gjoja listat e numrave te telefonit, qe medemek shiten ne pazar.

Estrada e Rames pritej, bile ne fakt duhet te fillonte edhe me shpejt, sepse duhej me patjeter nje zhurme teneqesh, pas deshtimeve njeri me i rende e me poshterues se tjetri.

Kancelari Scholz e shkriu krejt farsen serbo ruse te Ballkanit te Hapur pas zderhalljes idiote te Ohrit dhe jua ngriu tradhetine ne buze Rames & co duke i lene si guakë.

Kajmaku e justifikoi besimin dhe vleresimin e Rames per te dhe i futi nje dore prej 1 milione euro droge ashtu sic rilindja e ka qejf, paçka se italianet e “mallkuar” e kapen dhe ja prishen Rames edhe festen e partise.

Hatasë me inceneratoret fundi i duket shume larg dhe dokumenta e fakte dalin perdite, qe e bejne gjithnje e me katran Ramen dhe po ja bejne hallin sa nje mal.

Çmimet e tmerrshme kane egersuar te gjithe njerezit sepse jane pasoje shqeto e pazarit te Rames me oligarket per te grire miliona euro dhe kete e ka kuptuar i madh dhe i vogel.

Keto gjëma e bëma buçasin e tundin dynjane.

Keto degjojne dhe keto ju dhembin deri ne palce te gjithe njerezve dhe me keto e vetem me keto do te merremi edhe ne.

Sa per keto zhurmat e kanoçeve me estrada numrash telefoni, le t’ja leme te merret Rama vete me to tamam si ata matufet, qe luajne me jargët e veta!