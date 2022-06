Bizneset rritën shitjet në tremujorin e parë të vitit, kryesojnë sektorët e lidhur me turizmin dhe industria

Treguesit e shitjeve, punësimit dhe pagave të biznesit vijuan rritjen në tremujorin e parë të vitit për shumicën e sektorëve të ekonomisë.

Sipas statistikave afatshkurtra nga INSTAT, indeksi i shitjeve neto shënoi rritje me ritme më të larta sidomos për sektorët prodhues të ekonomisë, por edhe për ato degë të shërbimeve që po favorizohen nga faza e daljes së ekonomisë nga pandemia.

Për sektorin e industrisë shitjet neto u rritën me 15.4% krahasuar me një vit më parë, për sektorin energjetik me 47.5% dhe për sektorin e furnizimit me ujë me 25.9%. Indeksi i shitjeve vijoi rritjen me ritme të larta edhe në sektorin e ndërtimit, me 24.6% më shumë krahasuar me një vit më parë.

Rritja e indekseve të shitjeve neto në një masë të madhe vlerësohet se është ndikuar edhe nga rritja e ndjeshme e çmimeve në shumicën e sektorëve ekonomikë. Për sektorët prodhues ky efekt ka qenë më i shpejtë, për shkak të shtrenjtimit të lëndëve të para, që ka sjellë një përcjellje të shpejtë në çmimet e shitjes. Për sa i takon ndërtimit, rritja reflekton ecurinë e mirë të tregut të pasurive të paluajtshme, por vlerësohet se një ndikim të konsiderueshëm mund të ketë edhe procesi i rindërtimit.

Mes shërbimeve, ritme veçanërisht të larta të rritjes së shitjeve neto shënoi aktiviteti i hotelerisë, me 108.8% më shumë krahasuar me një vit më parë. Kjo reflekton rritjen e lartë të turizmit në tremujorin e parë të vitit, i dëshmuar paralelisht edhe nga statistikat e lëvizjes së shtetasve dhe nga ato të Bilancit të Pagesave. Edhe sektori tjetër i lidhur me turizmin, ai i agjencive të udhëtimit, shënoi një rritje të lartë, me 81.3% më shumë krahasuar me një vit më parë, ndërsa aktiviteti i bareve dhe restoranteve u rrit me 14.5%.

Sektori i Transportit gjithashtu raportoi rritje të fortë të shitjeve, me 44.1% më shumë krahasuar me një vit më parë. Edhe ky sektor reflekton efektet e daljes së ekonomisë nga pandemia, e shoqëruar me rritje të lëvizjes së shtetasve dhe mallrave. Megjithatë, veçanërisht në transportin e mallrave, një ndikim të konsiderueshëm edhe në këtë sektor mund të ketë dhënë rritja e çmimeve.

Në sektorin më të madh të ekonomisë, atë të tregtisë me shumcië dhe pakicë, shitjet neto u rritën me ritme më të kufizuara, me 6.4% më shumë krahasuar me një vit më parë.

Ndër të paktët sektorë që pësoi rënie të shitjeveishte ai i informacionit dhe komunikimit, me 1.5% më pak krahasuar me tremujorin I 2021.

Tendencë pozitive gjatë tremujorit të parë shfaqën edhe indekset e numrit të të punësuarve dhe të fondit të pagave, që rezultuan në rritje për të gjithë sektoreët ekonomikë. Megjithatë, ajo që bie në sy është se rritja e fondit të pagave në të gjitha rastet është më e lartë se rritja e numrit të të punësuarve. Kjo dëshmon se bizneset po përballen me rritje të kostos së punës, çka sinjalizon presione ende të larta inflacioniste në të ardhmen e afërt.

Rritja e indeksit të fondit të pagave ishte veçanërisht e lartë në degët e shërbimeve. Kjo lidhet pjesërisht me një rritje më të lartë të punësimit në këta sektorë, por edhe me sfidat në rritje për të siguruar fuqi punëtore.