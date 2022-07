Spiropalit ish kryeministrit Berisha: Të pret një pasdite e lodhur në shesh

Elisa Spiropali i është drejtuar Ish-kryeministrit Berisha, me një gjuhë të ashpër duke e akuzuar se në shesh sot s’ka mbledhur qytetarët që duhet të protestojnë vërtet për rritjen e cmimeve, por ata që vijnë me Range Rover.

Do të doja që të shihja në shesh ata që po i godet kriza dhe jo ata që janë bashkëaksionerë në ashpërsimin e saj. Do të doja qytetarë që numërojnë lekët e fundvitit dhe jo ata që vijnë me Range Rover dhe i përdorin ata si mish për topat e luftës për pushtet,”

Do të doja të shikoja qytetarët e së nesërmes, jo kryeministrin e fundit të Europës që kërkon të rivijë në pushtet. Pi ujë Sali kudo që të jesh. Është vapë dhe të pret një pasdite e lodhshme në shesh. Ty dhe flamujt e lodhur të protestës vetmitare dhe private. Po kërkon të rishpikësh vetveten, por ti e di dhe vetë se uji yt ka sosur. Në katin e dytë të kryeministrisë, aty ku ti shihje gardën që qëllonte mbi protestuesit, do të shohësh jo kryeministrin, por kryeprotestuesit.”

Do të doja të shikoja qytetarët e së nesërmes, jo kryeministrin e fundit të Europës që kërkon të rivijë në pushtet. Pi ujë Sali kudo që të jesh. Është vapë dhe të pret një pasdite e lodhshme në shesh. Ty dhe flamujt e lodhur të protestës vetmitare dhe private. Po kërkon të rishpikësh vetveten, por ti e di dhe vetë se uji yt ka sosur.

Sali mos kujto se edhe ata që ke rrotull nuk e dinë që janë thjesht mercenarë në një luftë që nuk u përket. Për paradoks protestuesit më të ashpër ndaj kësaj qeverisje, të pakënaqurit më të mëdhenj me këtë qeverisje do ti keni përballë, do të jenë në katin e dytë të kryeministrisë Sali, aty nga ku ti shihje Gardën që qëllonte mbi protestuesit, do të shohësh jo kryeministrin, por kryeprotestuesin. Në katin e dytë të kryeministrisë, aty ku ti shihje gardën që qëllonte mbi protestuesit, do të shohësh jo kryeministrin, por kryeprotestuesit.”

Pas mbylljes së fjalës mes saj dhe deputetes së PD-së Jorida tabaku pati një “përplasje” verbale dhe me një gjuhë të ashpër.

Jorida Tabaku: Kam dhe unë shumë gjëra në fakt për të thënë për qeverinë dhe qeverisjen, kam shumë argumente, po të dëgjosh diskutimin për dënimin e genocidit serb në Srebrenicë dhe të dëgjosh një logore fjalësh pa kuptim besoj se është e papranueshme për këtë Parlament. Në emër të grupit të PD-së i kërkoj ndjesë ambasadorit për këtë skenë të shëmtuar sot.

Spiropali: Shko në protestë sot shko.

Tabaku: Se çfarë bëj unë e zgjedh unë Elisë, shkoj apo s’shkoj. Por gjuha jote është e papranueshme.