Kryetari i PD-së, Sali Berisha teksa është pyetur se kur do të jetë data për protestën e radhës nga opozita, ai tha se nuk është caktuar se kur do të mbahen.

Sipas tij, misioni do të vazhdojë.

“Me një projekt të caktuar. Nuk mund të them se do jetë vera apo vjeshta, por do të vazhdojë në format e tij. Gjer sa të kalojë qytetarët në shesh, deri në realizimin e qëllimit ë tyre. Misionarët në shesh deri në realizimin e qëllimeve të tyre.”, tha Berisha.