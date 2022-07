Meta në Kosovë, pritet nga Vjosa Osmani. Zbardhet axhenda e takimeve

Presidenti i Republikës, Ilir Meta po zhvillon sot një vizite zyrtare në Republikën e Kosovës, duke përmbyllur kështu vizitën e tij të fundit si kryetar shteti.

Kreu i shtetit e startoi këtë vizitë me një takim me Presidenten Vjosa Osmani, e cila kishte organizuar një pritje sipas ceremonisë zyrtare.

Kujtojmë se Meta do të takohet edhe me kryeministrin Albin Kurti, Kryetarin e Kuvendit Glauk Konjufca, Kryetarin e Bashkisë së Prishtinës, Përparim Rama dhe liderë të partive politike të Kosovës. Ndërkohë ne ora 10:45 te dy Presidentet do te zhvillojnë një konference shtypi.