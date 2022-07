Kuvendi mblidhet për të votuar dekretet e ndryshimeve në qeveri, rrëzohet kërkesa e Grupit të PD-së për debat

Në orën 17:00 do të nisë seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit për të votuar tre dekretet e Presidentit Bajram Begaj, lidhur me ndryshimet e bëra beftas në qeveri.

Deputetët do të votojnë dekretet për shkarkimin e Arben Ahmetajt nga posti i zv/kryeministrit dhe zëvendësimi i tij me ministren e Energjitikës, Belinda Balluku, por edhe vendosjen e Majlinda Llukës në krye të grupit negociator për bisedimet për anëtarësim me BE dhe në postin e Ministres së Shtetit.

Në një raportim nga Kuvendi gazetari Ergys Gjonçaj tha për Neës24 se në këtë seancë parlamentare nuk pritet të ketë debat, pasi është rrëzuar kërkesa për mocion debati nga an e kreut të Grupit parlamentar të PD-së, Enkelejd Alibeaj.