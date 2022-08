“Në plazhe vazhdojnë çmenduritë me motorët e ujit”, Vasili: Rama gënjen edhe pas tragjedisë…

Gjithashtu Vasili shprehet se kryeministri Edi Rama vetëm gënjen kur thotë se ky është sezoni turistik më i organizuar.

Faktet se si Kafsheria genjen edhe pas tragjedise!

Kafsheria e Rames shenon kulmin, kur genjente edhe pasi tragjedia kishte ndodhur dhe thoshte ne tëiter:

“Ky është sezoni më i organizuar, më i rregullt e më i pastër turistik ndonjëherë.Ishte deri dje edhe sezoni më i qetë e më i sigurtë,me plazhet publike dhe rrjetin e vrojtuesve të plazhit organizuar si asnjëherë tjetër”.

Ky eshte nje mashtrim, qe vetem nje sadist gjakftohte mund ta thote sepse:

Edhe perpara tragjedise se humbjes se jetes te vogelushes 7 vjecare ngjarjet e renda ishin fakt.

Por kafsheria e Rames pret qe te ndodhin vdekje dhe vetem ato quan ngjarje.

Sepse kur plagosen pushuesit ne çadra si Jal apo djalin 7 vjecar ne Vlore nga skafet e gomonet, ne korrik te ketij viti per te kjo s’ka rendesi dhe nuk tha asnje fjale per to.

Por kafsheria e Rames vazhdon edhe kur po ne Himare, por edhe ne pika te tjera turistike vazhdojne cmendurite me mjete lundruese prane pushuesve edhe pas tragjedise

Kafsheria ulur ne pushtet pjell vetem tragjedi te njepasnjeshme.