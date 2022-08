“Koha e Referendumit po vjen”, Meta: Bashkëpunim me këdo për të çliruar këtë të drejtë kushtetuese të bllokuar për dy dekada nga oligarkia

Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta, ka deklaruar se ka ardhur koha e referendumit dhe se kjo ka qenë edhe arsyeja e vendimit për tu dhënë shqiptarëve Partinë e Lirisë më 25 korrik.

Me anë të një postimi në Facebook, Meta u shpreh se do të bashkëpunohet me çdo ekspert, faktor, parti, grup interesi dhe qytetar për të garantuar ligjërisht ushtrimin e kësaj të drejte kushtetuese të bllokuar për dy dekada nga oligarkët.

Ndaj më 25 Korrik u mor vendimi historik për t’u dhënë shqiptarëve Partinë e Lirisë e cila do të pagëzohet si Partia e Referendumeve shumë shpejt!

Bashkëpunim me çdo ekspert, faktor, parti, grup interesi dhe çdo qytetar për të garantuar ligjërisht ushtrimin e kësaj të drejte kushtetuese të bllokuar nga oligarkia për dy dekada.

Koha kur pakica vendoste pas shpinës të shqiptarëve ka përfunduar përgjithmonë.

Së bashku do t’i japim fund kapjes së shtetit përmes Referendumit dhe shenjtërimit të Kushtetutës dhe të ligjit.