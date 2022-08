Boronica, fruti i çmuar i bjeshkëve, ka një adhurues të madh që e shfaq hapur adhurimin e tij për to.

Ish-Presidenti Ilir Meta ka publikuar sot një foto ku shfaqet me lugën e mbushur me boronica. “Mrekulli ta nisësh ditën me boronicat e Tropojës. Çfarë super-antioksidanti!” shkruan Meta.